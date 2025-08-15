Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die TodesbotschaftJetzt kostenlos streamen
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 22: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die Todesbotschaft
25 Min.Folge vom 15.08.2025
Die Sage von der Todesbotschaft ist eine sehr kurze Sage: Eine allseits beliebte junge Magd in Wals-Siezenheim erhält von einem Vogel eine Botschaft und verschwindet danach auf Nimmerwiedersehen. Ende. Wenn eine Geschichte gar so schnell erzählt ist, dann steckt sicher viel mehr dahinter als vermutet. Der kriminalistische Spürsinn von Max Müller ist geweckt und so begibt er sich auf Spurensuche in Salzburg. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
