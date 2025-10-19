Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Schatz des Herrn Schmuck

ORF2Staffel 1Folge 24vom 19.10.2025
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Schatz des Herrn Schmuck

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Schatz des Herrn SchmuckJetzt kostenlos streamen

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 24: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Schatz des Herrn Schmuck

26 Min.Folge vom 19.10.2025

Max Müller reist in dieser Folge nach Kufstein, um der Sage „Der Schatz des Herrn Schmuck“ nachzuspüren. In der Erzählung flieht ein reicher Mann auf den Gamskogel, um dort seine Wertsachen in Sicherheit vor den bayerischen Besatzern zu bringen. Während der Großteil der Bevölkerung Hab und Gut für die Verteidigung der Stadt aufopfert, denkt der geizige Herr Schmuck nicht im Traum daran, sein Geld dafür herzugeben. Auf dem schmalen Bergpfad sieht ihn noch ein Jäger, danach ist er verschwunden. Für den Sagenjäger stellt sich folgende Frage: Könnte dieser Herr Schmuck vielleicht eine reale Person gewesen sein, da die historischen und geografischen Umstände stimmen? Bei seinen Recherchen wird Max Müller von Hugo Oberkofler und Gerhard Lehmann vom Kufsteiner Heimatverein sowie von Buchhändlerin Erika Lippott unterstützt. Auch Gastwirtin Hilde Schwaighofer und Biobäuerin Barbara Schaffer sind dem Sagenjäger bei seiner Spurensuche behilflich. Zuletzt trifft Max Müller noch Stadtchronistin Milena Prommegger und Autorin Brigitte Weninger. Beide helfen ebenfalls dabei, Licht ins Geheimnis um diesen eigennützigen Flüchtling und seinen Schatz zu bringen. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
ORF2
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Alle 1 Staffeln und Folgen