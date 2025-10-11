Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Zauberkogel von DiexJetzt kostenlos streamen
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 23: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Zauberkogel von Diex
26 Min.Folge vom 11.10.2025
Der Zauberkogel bei Diex in Kärnten wirkt unscheinbar, birgt aber zahlreiche unheimliche Geschichten. Max Müller, der selbst als Kind in Diex lebte, macht sich mit seinem Freund Anton Napetschnig auf Spurensuche. Meteorologe Gerhard Hohenwarter und Hotelwirt Gerwald Kitz erklären, wie das Wetter auf dem Hügel Ängste und Fantasien beflügelt, während Autor Wilhelm Kuehs über Hexen- und Zaubersagen berichtet. Unterstützt von Einheimischen wie Stefan Jandl, Hildegard Petscharnig und seiner Mutter Mathilde Müller taucht Max tief in die Mythen und Geschichten rund um den Zauberkogel ein. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0