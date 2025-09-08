Action, TEDi, Woolworth - Der SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check!Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Action, TEDi, Woolworth - Der SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check!
92 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Schnäppchenmärkte boomen: Action, TEDi und Woolworth locken mit kleinen Preisen, riesiger Auswahl und ständig wechselnden Angeboten. Doch was taugt das Billig-Angebot wirklich? Der große SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check deckt auf: Wo stimmen Preis und Leistung - und wo wird am falschen Ende gespart? Und wo geht billig auf Kosten der Qualität?
