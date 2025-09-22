Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der SAT.1 Check

Rewe, Kaufland, Edeka - Der SAT.1 Supermarkt-Check!

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 22.09.2025
Rewe, Kaufland, Edeka - Der SAT.1 Supermarkt-Check!

Folge 4: Rewe, Kaufland, Edeka - Der SAT.1 Supermarkt-Check!

90 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Edeka, Rewe und Kaufland - trotz sinkender Marktanteile gegenüber den Discountern erzielen die drei größten Player der Branche Rekordumsätze. Doch was macht die Supermärkte für ihre Kunden so attraktiv? SAT.1 macht den ultimativen Vergleich: Wer hat das größte Sortiment? Wer hat die besten Eigenmarken? Und wer kann seine Verbraucher mit dem günstigsten Spar-Angebote überzeugen? Außerdem wirft SAT.1 einen exklusiven Blick hinter die Kulissen im Frische-Bereich.

