Der Schattenmann
Folge 2: Janus
Herzog möchte sich bei dem Mann, der seinen Sohn gerettet hat, bedanken. Er lädt ihn für den nächsten Abend in seine schlossähnliche Villa am Main-Ufer ein. Held und King sind überglücklich, aber auch sehr nervös. Was noch keinem verdeckten Ermittler vor ihnen geglückt ist, haben sie geschafft. Sie werden in die Höhle des Löwen vordringen, aber dort kann ihnen - das wissen sie - niemand mehr helfen. Bei dem Essen in Herzogs Villa begegnet Held auch Barbara wieder. Sie ist in Begleitung von Gehlen. Der misstraut Zufällen. Wieso war dieser von Hellberg zur Stelle, als Herzogs Sohn verunglückte? Er veranlasst Nachforschungen. Alles, was der über sein Leben erzählt, lässt er genau überprüfen. Herzogs Sohn Louis dagegen bringt seinem Retter große Sympathie entgegen. Als Held bei einem Attentatsversuch Herzog das Leben rettet, fängt auch Herzog an, Held zu vertrauen. Gewöhnt daran, sich die Menschen zu kaufen, verspürt Herzog eine tiefe Sehnsucht nach einem Menschen, der nicht bestechlich ist. Er überträgt von Hellberg die Leitung einer seiner Schweizer Strohfirmen, über die sein größtes Immobilien-Projekt abgewickelt werden soll, die Sanierung und Umgestaltung eines "Filetstücks" Altstadt in bester Frankfurter City-Lage: der Alte Markt. Herzog hat beste Verbindungen zu den Medien. Er dirigiert die öffentliche Meinung. Damit hält er sich auch die Polizei und Staatsanwaltschaft vom Hals. Sein langer Arm reicht bis in den Vorstand einer Großbank und in höchste politische Kreise. Der Leiter des städtischen Baureferats und der einflussreiche Staatssekretär des Innenministeriums Möllbach tanzen nach seiner Pfeife
