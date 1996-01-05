Der Schattenmann
Folge 3: Das Chamäleon
Die Staatsanwaltschaft gibt nicht auf. Sie will ein Verfahren gegen Held eröffnen, auch auf das Risiko hin, dass dadurch der Erfolg der Operation gegen Herzog in Gefahr gerät. Kann die Behörde Held einen Verstoß gegen die Dienstvorschriften nachweisen, steht seine berufliche Existenz auf dem Spiel. Sein erklärter Feind Herzog hingegen empfängt ihn mit offenen Armen, fördert seinen Aufstieg in die Firma, mehr noch, behandelt ihn wie einen echten Freund; und gegenüber Freunden ist der sonst so skrupellose Gangster liebenswürdig und ungemein großzügig. Held gerät immer mehr in einen Zwiespalt. Seine Vorgesetzten, seine Kollegen lassen ihn im Stich. Sie haben nicht erreicht, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden. Der Mann dagegen, den er ins Gefängnis bringen soll, bemerkt seine Sorge und bietet ihm Geld an, will ihm helfen. Held ist in ein hochexplosives Minenfeld geraten. Jeder Fehltritt kann ihn den Job oder das Leben kosten.
