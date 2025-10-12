Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Südsteirische Winzerzug

Der Südsteirische Winzerzug aus Gamlitz

ORF2Staffel 1Folge 2vom 12.10.2025
Folge 2: Der Südsteirische Winzerzug aus Gamlitz

52 Min.Folge vom 12.10.2025

Bereits zum 57. Mal veranstaltete die südsteirische Weinbaugemeinde Gamlitz das berühmte Herbstfest. Höhepunkt ist ein großer Brauchtumsumzug - der Winzerzug. Von 2. bis 5. Oktober 2025 fand das Traditionsfest mit einem vielfältigen Programm statt. Das ORF-Moderatorenteam Sigrid Maurer und Reinhart Grundner präsentiert die Höhepunkte der Feierlichkeiten, eindrucksvolle Bilder der bunten und kunstvoll geschmückten Umzugswägen und Geschichten aus der Region Südsteiermark. Bildquelle: ORF/ORF-Steiermark/

ORF2
