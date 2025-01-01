Der Südsteirische Winzerzug
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Der Südsteirische Winzerzug
Bereits zum 56. Mal veranstaltet die südsteirische Weinbaugemeinde Gamlitz das berühmte Herbstfest. Höhepunkt ist ein großer Brauchtumsumzug – der Winzerzug. Von 4. bis 6. Oktober 2024 findet das Traditionsfest mit einem vielfältigen Programm statt. Das Moderatorenteam Sigrid Maurer und Reinhart Gundner präsentiert die Höhepunkte der Feierlichkeiten, eindrucksvolle Bilder der bunten und kunstvoll geschmückten Umzugswägen und Geschichten aus der Region Südsteiermark.
Genre:Kultur
Altersfreigabe:
0