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Der Südwesten von oben

Unsere Schlösser

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Unsere Schlösser

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Der Südwesten von oben

Folge 2: Unsere Schlösser

44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Tausende Burgen und Schlösser thronen im Südwesten, Zeugnisse der Kleinstaaterei und des Konkurrenzkampfes zwischen den einstigen Feudalherren. Ihre Regentschaft brachte eine Blüte der Architektur, der Künste und Wissenschaften.

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