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Der Südwesten von oben

Unsere Städte

xploreStaffel 1Folge 3vom 01.03.2026
Unsere Städte

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Der Südwesten von oben

Folge 3: Unsere Städte

44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

In den Städten im deutschen Südwesten verdichtet sich die Vielfältigkeit der Regionen - die einen wurden auf Geheiß des römischen Kaisers angelegt, andere wuchsen mit der Industrialisierung zu lebendigen Ballungsräumen.

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