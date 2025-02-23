Sooty, Arlo und DrummerJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 17: Sooty, Arlo und Drummer
47 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Für Dr. Fitzpatrick beginnt eine vollgepackte Arbeitswoche mit der Ankunft des ersten Patienten, einem Labrador namens Drummer. Er leidet unter schwerer Arthritis, die ihn in seiner Bewegungsfähigkeit einschränkt.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021