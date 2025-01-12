Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 5: Marley, Kasper und Rex
46 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Dave und Sue kommen extra aus Frankreich angereist, um für ihren Hund Kasper die beste Behandlung bei Dr. Fitzpatrick zu bekommen. Der dreijährige Border Collie hat chronische Schmerzen, seit er auf der Welt ist. Kein Tierarzt konnte bislang die Ursache für seine Beschwerden feststellen ...
