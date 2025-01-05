Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 3vom 05.01.2025
Julie und ihr Mann Peter bringen heute ihr Sorgenkind, Boxer Bella, in die Klinik. Die Hündin hatte vor einem Jahr einen schrecklichen Unfall, bei dem ein großer Teil ihres Körpers regelrecht zertrümmert wurde. Die darauffolgende Operation brachte leider nicht die versprochene Besserung. Bella hat starke Schmerzen und ihre Besitzer hoffen, dass Dr. Fitzpatrick helfen kann.

