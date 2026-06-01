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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Safaro Special South Africa

sixxStaffel 8Folge 10vom 07.06.2026
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 10: Safaro Special South Africa

47 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Dr. Noel Fitzpatrick verlässt seine Komfort-Zone und reist nach Südafrika, um mit seiner langjährigen Erfahrung als Tierarzt den Wildtieren zu helfen. Er behandelt verletzte, in Gefangenschaft vernachlässigte und durch Wilderei bedrohte Tiere. Zusätzlich lernt er viele Menschen kennen, von denen er sich neues Wissen aneignet.

Weitere Folgen in Staffel 8

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