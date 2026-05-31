Oz, Ollie, and BayleighJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 6: Oz, Ollie, and Bayleigh
47 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Kater Oz hat sich den Knöchel gebrochen. Die Behandlung des örtlichen Tierarztes funktioniert nicht und die Besitzerin befürchtet, dass nur eine Beinamputation infrage kommt. Was sagt Dr. Fitzpatrick zu der Verletzung? Zudem bekommt der Spezialist einen Notfallpatient mitten in der Nacht: Ein Labrador-Welpe wurde von einem Auto angefahren und muss dringend operiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited