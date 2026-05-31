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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Oz, Ollie, and Bayleigh

sixxStaffel 8Folge 6vom 31.05.2026
Oz, Ollie, and Bayleigh

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 6: Oz, Ollie, and Bayleigh

47 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Kater Oz hat sich den Knöchel gebrochen. Die Behandlung des örtlichen Tierarztes funktioniert nicht und die Besitzerin befürchtet, dass nur eine Beinamputation infrage kommt. Was sagt Dr. Fitzpatrick zu der Verletzung? Zudem bekommt der Spezialist einen Notfallpatient mitten in der Nacht: Ein Labrador-Welpe wurde von einem Auto angefahren und muss dringend operiert werden.

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