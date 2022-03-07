Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung
Folge vom 07.03.2022: Episode 3
45 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Janine (26) und ihr Freund Marvin (28) leben zusammen in einer 84 m²-großen Wohnung. Jeden Raum hat Janine mit viel Liebe zum Detail selbst gestaltet. Nur bei ihrem letzten Raum gingen die Ideen aus: Dem Arbeits- und Beautyzimmer der beiden. Und hier gilt es gleich mehrere Dinge zu kombinieren.Schafft es Guido diese beiden völlig verschiedenen Welten mit nur 1000 Euro in einem Zimmer zu vereinen? Eine noch größere Herausforderung erwartet Guido Heinz Frinken dagegen direkt neben der Kölner Pferde-Rennbahn. Auf gerade mal 50m² wohnen hier Marie Luise (62), genannt Isi, ihr Mann Jupp (62) und Hund Spike. Alles strotzt nur so vor Gemütlichkeit, bis auf einen Raum: das Schlafzimmer.
