Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung
Folge vom 04.04.2022: Episode 5
45 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12
Marieluise Ruddat wohnt seit zehn Jahren im Hundertwasserhaus in Magdeburg. Auch ihre 3-Zimmer-Wohnung ist ganz im Stil des ausgefallenen Künstlers gestaltet. Nur ein Raum kam in den letzten Jahren deutlich zu kurz: das kleine Esszimmer. Ob Guido es schafft, mit nur 1000 Euro ein kleines Raumwunder zu vollbringen? In Ratingen wohnt Sandra Hoffmann mit ihren beiden Töchtern in einer gemütlichen Dachgeschosswohnung – nur ihr kahles Schlafzimmer lässt zu wünschen übrig. Guido schafft einen Rückzugsort für Sandra, der Romantik und Gemütlichkeit ausstrahlt.
