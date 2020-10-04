Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 04.10.2020Ab 6
André Vogt empfängt den jungen Chihuahua-Rüden Eddy zum Training. Beim Autofahren ist der stürmische Welpe besonders unruhig. Der Hundetrainer zeigt seinen Besitzern, wie sie Eddys Verhalten positiv beeinflussen können. Außerdem kümmert sich André um den 14 Wochen alten Cockapoo Toffi. Doch zuerst muss er das Vertrauen des ängstlichen Vierbeiners gewinnen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen