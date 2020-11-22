Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 7

sixxStaffel 4Folge 7vom 22.11.2020
Folge 7

Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 7: Folge 7

46 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6

Welpentrainer André Vogt bringt seinen Schützlingen ein neues Kommando bei. Während Emma und Moose die neue Herausforderung problemlos meistern, haben Carlos und Toffi noch immer Schwierigkeiten ihren Besitzern Folge zu leisten. Auch Lina Larissa Strahls Hund Ilvie macht fleißig Fortschritte. Außerdem müssen sich die kleinen Racker auf einem Stand-Up-Paddle behaupten, was nicht jedem gleich auf Anhieb gelingt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen