Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 3

sixxStaffel 4Folge 3vom 09.12.2020
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 3: Folge 3

46 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 6

Für sechs kleine Hundewelpen steht eine besondere Lektion auf dem Programm: André Vogt hat einen Slalomparcours vorbereitet, bei dem die Vierbeiner ganz genau auf seine Körpersprache achten müssen. Außerdem will André seinen Schützlingen beim Training mit einer Rettungsdecke die Angst vor neuen Geräuschen und Untergründen nehmen. Kann er dabei auch den schüchternen Toffi aus der Reserve locken?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen