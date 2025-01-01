Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Folge 6
46 Min.Ab 6
André Vogt erteilt den jungen Hundewelpen diesmal eine Lektion zum Thema Selbstbeherrschung. Ob Coco und Emma ihrem vollen Fressnapf widerstehen können? Außerdem steht ein aufregender Ausflug auf dem Programm. Dabei treffen André und seine Schützlinge auf Frederike Spyrka und ihren rumänischen Straßenhund Nala. Und Lina Larissa Strahls Hündin Ilvie darf sich sportlich betätigen.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen