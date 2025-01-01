Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Folge 2
46 Min.Ab 6
Die französische Bulldogge Carlos muss noch viel lernen. Hundetrainer André Vogt greift seinem Herrchen, Instagram-Star Florian Buchholz, unter die Arme. Außerdem ist André zu Besuch bei Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl. Valentina Kurscheid zeigt dagegen, wie man für eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Welpen sorgt.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
6
Copyrights:© sixx
