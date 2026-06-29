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Der wilde Wald der Kaiserin

Der wilde Wald der Kaiserin

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 29.06.2026
Der wilde Wald der Kaiserin

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Der wilde Wald der Kaiserin

Folge 4: Der wilde Wald der Kaiserin

14 Min.Folge vom 29.06.2026

Das frühere Jagdrevier der Monarchie ist heute ein gefragtes Ausflugsziel, Heimat diverser Pflanzen und Tiere und Beschützer des letzten Stücks vom urtümlichen Wienerwald. Edle Bauten wie die Hermesvilla von Kaiserin Sisi repräsentieren zusätzlich den historischen Wert des Lainzer Tiergartens, in dem Entspannung, Bildung und die lebendige Natur zusammenfinden. Bildquelle: ORF/Rilk Film/Picasa

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