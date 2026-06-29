Der wilde Wald der KaiserinJetzt kostenlos streamen
Der wilde Wald der Kaiserin
Folge 4: Der wilde Wald der Kaiserin
14 Min.Folge vom 29.06.2026
Das frühere Jagdrevier der Monarchie ist heute ein gefragtes Ausflugsziel, Heimat diverser Pflanzen und Tiere und Beschützer des letzten Stücks vom urtümlichen Wienerwald. Edle Bauten wie die Hermesvilla von Kaiserin Sisi repräsentieren zusätzlich den historischen Wert des Lainzer Tiergartens, in dem Entspannung, Bildung und die lebendige Natur zusammenfinden. Bildquelle: ORF/Rilk Film/Picasa
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Der wilde Wald der Kaiserin
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Copyrights:© Season 1: ORF 3