Der wilde Wald der Kaiserin
1 StaffelAb 0
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Der wilde Wald der Kaiserin
Ein verträumtes „Jagdschlössl“ im Wald nahe dem Stadtgebiet von Wien. 25 Quadratkilometer einsame Naturpracht für eine tragische Kaiserin. Park und Schloss – heute das Areal des Lainzer Tiergartens – waren ein Geschenk von Kaiser Franz Josef I. an Kaiserin Elisabeth. Touristen dürfen die markierten Wege nicht verlassen, gerade aber dort – abseits der Öffentlichkeit – sprießt das Leben, absolut wild und absolut geschützt.
Genre:Dokumentation, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3