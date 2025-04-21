Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mädchen in Angst

KultKrimiStaffel 10Folge 13
60 Min.Ab 12

Derricks Assistent Harry Klein wird des Mordes an Franz Belter verdächtigt, zumal der Freund Belters, Rotter, ihn durch Zeugenaussagen belastet. Wollte Klein sich für den Angriff Rotters und Belters auf ihn rächen oder wollte er Anja Ruland, die Freundin Belters, vor dessen Gewalttätigkeiten schützen? Derrick muß nun die Aussagen gegen Harry widerlegen.

