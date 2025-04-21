Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Die Dame aus Amsterdam

KultKrimiStaffel 10Folge 14
Die Dame aus Amsterdam

Die Dame aus AmsterdamJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 14: Die Dame aus Amsterdam

59 Min.Ab 12

Albert Hufland, Ex-Polizist und inzwischen Privatdetektiv mit eigenem Büro, ist erschossen worden. Inspektor Derrick, der den Toten von früher her kannte, macht sich auf die Suche nach dem Mörder. War vielleicht Huflands letzter Auftrag, die diskrete Observierung des Frankfurter Chemikers Dr. Soest - durch dessen Ehefrau veranlaßt, weil sie sich von ihrem Mann betrogen fühlte - doch nicht so harmlos?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen