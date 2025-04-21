Derrick
Folge 14: Die Dame aus Amsterdam
59 Min.Ab 12
Albert Hufland, Ex-Polizist und inzwischen Privatdetektiv mit eigenem Büro, ist erschossen worden. Inspektor Derrick, der den Toten von früher her kannte, macht sich auf die Suche nach dem Mörder. War vielleicht Huflands letzter Auftrag, die diskrete Observierung des Frankfurter Chemikers Dr. Soest - durch dessen Ehefrau veranlaßt, weil sie sich von ihrem Mann betrogen fühlte - doch nicht so harmlos?
