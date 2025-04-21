Derrick
Folge 7: Die Nacht, in der Ronda starb
60 Min.Ab 12
Gregor Ronda, Liebhaber der Frau des Gymnasiallehrers Dr. Walter Schenk wird in seinem Fitness-Studio mit einer Eisenhantel erschlagen. Nach Auffassung von Oberinspektor Derrick, Wohnungsnachbar Schenks, sind Schüler des Gymnasiallehrers in den Fall verwickelt.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises