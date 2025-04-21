Derrick
Folge 11: Eine Reihe von schönen Tagen
59 Min.Ab 12
Derrick geht einem anonymen Mordhinweis nach. Dabei entdeckt er, daß die Firma, deren Prokurist das Mordopfer war, Waffengeschäfte tätigt. Schnell ist Frau Beermann als anonyme Hinweisgeberin ermittelt. Nach einigen Tagen fällt auf, daß die Beermanns plötzlich über viel Geld zu verfügen scheinen.
