Derrick

KultKrimiStaffel 11Folge 2
60 Min.Ab 12

Georg Lindemann ist Opfer einer Gewalttat geworden. Ein Straßenarbeiter hatte den Toten wie schlafend auf einer Parkbank gefunden. Für Derrick steht lediglich fest, daß der Chef einer Werbeagentur bis Mitternacht noch gelebt hat. Bis 22 Uhr war er mit seinem Studioleiter Basse in den Räumen seiner Firma gewesen. Doch dann verliert sich die Spur.

KultKrimi
