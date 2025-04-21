Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Mordfall Goos

KultKrimiStaffel 11Folge 8
Mordfall Goos

Mordfall Goos

Derrick

Folge 8: Mordfall Goos

60 Min.Ab 12

Die tödliche Kugel trifft Ingrid Goos vor dem erleuchteten Eingang ihres Hauses. Ehemann Thomas, der den Wagen in die Garage fuhr, hat niemanden bemerkt. Doch eine Nachbarin glaubt, den Mörder gesehen zu haben. Und Derrick erinnert sich jetzt, daß Frau Goos einige Tage zuvor einem rätselhaften Mordanschlag nur sehr knapp entging.

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

