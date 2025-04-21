Derrick
Folge 11: Ein unheimliches Haus
59 Min.Ab 12
Aufgrund bitteren Mandelgeruchs im Zimmer der plötzlich verstorbenen alten Dame weigert sich der Hausarzt, einen Totenschein auszustellen und schaltet die Kriminalpolizei ein. Sein Verdacht bestätigt sich. Der Tee, den die begüterte Ferienhausbesitzerin am Nachmittag getrunken hatte, war mit Blausäure vergiftet.
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises