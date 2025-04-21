Derrick
Folge 7: Abitur
60 Min.Ab 12
Landarzt Dr. Becker möchte, daß sein Sohn Robert einmal seine Praxis übernimmt. Aber zunächst muß der junge Mann das Abitur machen. Deshalb engagiert Dr. Becker den jungen Assessor Hofer, der Robert auf die Prüfung vorbereiten soll. Eines Nachts überfährt Hofer einen Passanten.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises