Folge 8: Der L-Faktor
59 Min.Ab 12
Prof. Waldhoff steht mit seinem Team unter Zeitdruck, bald muss er Forschungsergebnisse vorlegen. Da er absolute Autorität verkörpert haben sich Mitarbeiter seinem großen Ziel unterzuordnen. Er bittet Dr. Minz, ihm nach Dienstschluss zu helfen, und telefoniert mit seiner Frau, dass er einen Gast mitbringt. 30 Minuten später liegt sie erwürgt im Wohnzimmer.
Derrick
