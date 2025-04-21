Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Ein Kongress in Berlin

KultKrimiStaffel 5Folge 1
Ein Kongress in Berlin

Ein Kongress in BerlinJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 1: Ein Kongress in Berlin

75 Min.Ab 12

Ein nächtlicher Einbruch in den Laborräumen von Professor Braun-Gorres, bei dem der diensthabende Wachmann getötet wurde und eine wohlgehütete Forschungsarbeit entwendet wurde, gibt Oberinspektor Derrick einige Rätsel auf. Noch rätselhafter wird der Fall, als die wichtigen Unterlagen plötzlich wieder auftauchen. Dabei vermutet Derrick, daß einem Fachkongreß in Westberlin eine Schlüsselrolle in diesem Fall zukommt. Wie zur Bestätigung seiner Vermutung melden ihm die Berliner Kollegen einen Mord - begangen mit der gleichen Täterwaffe wie in München.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen