Folge 14: Zeuge Yurowski

60 Min.Ab 12

Befriedigt nimmt Oberinspektor Derrick zur Kenntnis, dass es für den nächtlichen Einbruch in einem technischen Großbetrieb einen wichtigen Zeugen gibt. Doch enttäuscht stellt Derrick fest, dass die Aussagen dieses Mannes nicht über das hinausgehen, was auch schon der Polizei durch eigene Ermittlungen bekannt ist: Ertappte Einbrecher, die versucht hatten, eine Tresor zu knacken, haben den Pförtner erschossen. Viel mehr ist aus Yurowski, selbst Angestellter dieser Firma, nicht herauszuholen. Dennoch wird Derrick das Gefühl nicht los, dass der Zeuge mehr weiß, als er im Augenblick zugibt.

