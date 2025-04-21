Derrick
Folge 3: Die Versuchung
60 Min.Ab 12
Der Geschäftspartner von Rolf Sossner wird entführt. Noch am gleichen Tag melden sich die Entführer telefonisch mit der Lösegeldforderung. Nach erfolgreicher Geldübergabe bleibt aber jedes Lebenszeichen des Entführten aus. Oberinspektor Derrick ist sehr beunruhigt.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises