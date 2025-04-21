Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kranzniederlegung

KultKrimiStaffel 9Folge 12
Folge 12: Kranzniederlegung

58 Min.Ab 12

Story um die Aufklärung des Mordes an dem Gymnasiasten Alfons Köhler, der im Verdacht stand, Heroindealer gewesen zu sein und mit einem weiteren Komplizen den Tod einer Gymnasiastin verschuldet zu haben, an deren Grab Heinz Lissner Rache geschworen hatte.

KultKrimi
