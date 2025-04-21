Zum Inhalt springenBarrierefrei
Raskos Kinder

Folge 5: Raskos Kinder

60 Min.Ab 12

Anja und Michael, die Kinder des Geldboten Albert Rasko, stiften Alwin Docker, Besitzer eines Motels und Verschieber gestohlener Autos, dazu an, ihren Vater bei einem Geldtransport zu überfallen, um sich ihrer finanziellen Probleme zu entledigen. Albert Rasko wird bei dem Überfall getötet. Aus Verzweiflung planen die Kinder, ihren Vater zu rächen - doch anstelle von Michael wird Docker vom Liebhaber seiner Partnerin erschossen: beide wollen das Motel für sich behalten und lenken den Verdacht auf Anja und Michael.

