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Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Ein Stück Natur im eigenen Zuhause

sixxStaffel 1Folge 13vom 21.07.2026
Ein Stück Natur im eigenen Zuhause

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Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Folge 13: Ein Stück Natur im eigenen Zuhause

41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 6

Anna und John haben ihr Haus seit 18 Jahren nicht renoviert. Der Hund des Paares hat alle Knöpfe am Herd abgekaut, weshalb sich die beiden wieder eine funktionstüchtige Küche wünschen. Während der Großteil der Küchenschränke ersetzt wird, widmet sich Georgia der Verschönerung des bestehenden Sideboards. Zudem bauen die Handwerker das Badezimmer um und erneuern die Fliesen. Als Erinnerung an die vielen Campingtrips des Paares lässt Georgia verschiedene Illustrationen anfertigen.

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