Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 14: Ein Hauch von Afrika
41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
In Montrose wollen Georgia und Richie das Haus von Stacy und Ben in eine Wohlfühloase verwandeln. Die Umbau-Profis verändern den Grundriss und schaffen aus einem ungenutzten Raum einen Rückzugsort für die Eltern. Zudem wird durch das Versetzen einer Wand die Küche vergrößert. Mit gewagten Farben und afrikanischem Flair entsteht ein Traumhaus für das reiselustige Paar.
