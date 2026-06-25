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Desperate Housewives

Kein Zurück

sixxStaffel 5Folge 23vom 25.06.2026
Kein Zurück

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Desperate Housewives

Folge 23: Kein Zurück

42 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Dave nimmt ein Video auf, in dem er den geplanten Mord an MJ rechtfertigt. Als Susan den Angelausflug mit Dave wieder verschiebt, weil sie sich Sorgen um Jackson macht, plant er, den Jungen sofort zu töten, da die Polizei inzwischen den ermordeten Dr. Heller identifiziert und Dave befragt hat. Auch Jackson, der in Haft sitzt, wird von der Polizei befragt. Roberta und Mrs. McCluskey haben auch von Dr. Hellers Tod erfahren; sie beschließen, Beweise gegen Dave zu sammeln.

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