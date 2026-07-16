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Desperate Housewives

Die Entstehung eines Monsters

sixxStaffel 6Folge 20vom 16.07.2026
Die Entstehung eines Monsters

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Desperate Housewives

Folge 20: Die Entstehung eines Monsters

42 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 16

Mary Alice erzählt die Lebensgeschichte von Eddie Orlofsky. Wie sein Vater die Familie verlassen hatte und seine Mutter Eddie die Schuld an ihrem verpfuschten Leben gab. Wie sie ihn allein und ohne Liebe aufwachsen ließ. Wie sie dem Alkohol verfiel und sich über Eddie und seine Annäherungsversuche an Mädchen lustig machte. Und so wurde aus einem unschuldigen liebenswerten kleinen Jungen ein psychisch gestörter Mann, der verzweifelt auf der Suche nach Liebe war ...

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