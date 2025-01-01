Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und der unerwünschte Hausgast

WarnerStaffel 2Folge 11
Laura und der unerwünschte Hausgast

Laura und der unerwünschte HausgastJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 11: Laura und der unerwünschte Hausgast

42 Min.Ab 12

Jon Dunham dringt in Lauras Haus ein und will sie mit Hilfe einer scharfen Bombe dazu zwingen zuzugeben, ihm den Mord an seinem Vater angehängt zu haben. Laura versucht verzweifelt, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und die Lage in den Griff zu bekommen. Sie schafft es tatsächlich, vernünftig mit Dunham zu reden und stößt dabei auf neue Hinweise. Unterdessen ermittelt ihr ahnungsloses Team noch rund um die Explosion im Labor. Dabei kommen einige Ungereimtheiten ans Licht.

