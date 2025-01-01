Laura und der unerwünschte HausgastJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 11: Laura und der unerwünschte Hausgast
42 Min.Ab 12
Jon Dunham dringt in Lauras Haus ein und will sie mit Hilfe einer scharfen Bombe dazu zwingen zuzugeben, ihm den Mord an seinem Vater angehängt zu haben. Laura versucht verzweifelt, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und die Lage in den Griff zu bekommen. Sie schafft es tatsächlich, vernünftig mit Dunham zu reden und stößt dabei auf neue Hinweise. Unterdessen ermittelt ihr ahnungsloses Team noch rund um die Explosion im Labor. Dabei kommen einige Ungereimtheiten ans Licht.
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen