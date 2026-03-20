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Detektiv Conan

Rans geheimnisvolles Date

ProSieben MAXXFolge vom 20.03.2026
Rans geheimnisvolles Date

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Detektiv Conan

Folge vom 20.03.2026: Rans geheimnisvolles Date

23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Ran will sich mit jemandem treffen und erzählt Conan zunächst, es sei Shin'ichi. Conan ist natürlich klar, dass das nicht sein kann und weicht ihr nicht mehr von der Seite. Während er noch überlegt, welche der Gäste in einem Kaffeehaus wohl ihre Verabredung sein könnte, wird auf der Toilette eine Leiche gefunden.

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