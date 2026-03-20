Detektiv Conan
Folge vom 20.03.2026: Rans geheimnisvolles Date
23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Ran will sich mit jemandem treffen und erzählt Conan zunächst, es sei Shin'ichi. Conan ist natürlich klar, dass das nicht sein kann und weicht ihr nicht mehr von der Seite. Während er noch überlegt, welche der Gäste in einem Kaffeehaus wohl ihre Verabredung sein könnte, wird auf der Toilette eine Leiche gefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: TMS Entertainment