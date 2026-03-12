Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 12.03.2026
23 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6

Der Schäferhund John attackiert einen Studenten und verletzt diesen lebensgefährlich. Conan ist über den Vorfall schockiert, denn er kennt den eigentlich liebevollen Rüden seit seiner Kindheit. Die örtlichen Behörden wollen das Tier nun einschläfern lassen. Das kann Conan nicht zulassen und beginnt deshalb, auf eigene Faust zu ermitteln.

