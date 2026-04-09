Detektiv Conan
Folge vom 09.04.2026: Spiel mir das Lied vom Tod
23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Ran und Sonoko sind mit einer der angesagtesten Bands des Landes zum Mittagessen verabredet. Für die beiden Freundinnen wird ein Traum wahr - bis der Sänger Tatsuy Kimura vor ihren Augen erschossen wird. Der Star hatte viele Feinde, doch wer hasste ihn so sehr, dass er ihn ermordete?
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment