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Detektiv Conan

Spiel mir das Lied vom Tod

ProSieben MAXXFolge vom 09.04.2026
Spiel mir das Lied vom Tod

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Detektiv Conan

Folge vom 09.04.2026: Spiel mir das Lied vom Tod

23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Ran und Sonoko sind mit einer der angesagtesten Bands des Landes zum Mittagessen verabredet. Für die beiden Freundinnen wird ein Traum wahr - bis der Sänger Tatsuy Kimura vor ihren Augen erschossen wird. Der Star hatte viele Feinde, doch wer hasste ihn so sehr, dass er ihn ermordete?

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