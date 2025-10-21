Detektiv Conan
Folge vom 21.10.2025: Das umgedrehte Ende (1)
24 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Der Autor Toshihisa Manda erhält Besuch von seinem Lektor, der dringend das neueste Manuskript für die Druckabgabe benötigt. Da Manda seine Romane von seinem Schüler Kohei Haramoto schreiben lässt, sucht er diesen auf, um die finale Version abzuholen. Als er erfährt, dass Kohei einen Detektivroman schreibt und damit selbst als Autor durchstarten will, bringt Manda seinen Ghostwriter um und nimmt dessen Geschichte in seinen Besitz.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment