Detektiv Conan
Der Teufel im Fernsehstudio (1)
22 Min.Ab 12
Yoko lädt die Detective Boys und Professor Agasa in ein Fernsehstudio ein. Dort treffen die Kinder auf Satan Onizuka, den Sänger einer bekannten Rockband. Zunächst sind sie von ihm und seinem teuflischen Make-up eingeschüchtert, doch als Mitsuhiko einfällt, dass seine Schwester ein großer Fan der Band ist, will er ihr unbedingt ein Autogramm sichern. Die Kinder suchen den Rocker in seiner Umkleide auf, wo er kurz darauf vom Mord an dem Direktor seiner Produktionsfirma erfährt.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
