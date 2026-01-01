Detektiv Conan
Gelbes Alibi
24 Min.Ab 12
Die Barbetreiberin Hiroko Inoue wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Da Kogoro das Opfer kannte, ist es ihm ein persönliches Anliegen, den Täter schnellstmöglich zu finden. Die Polizei nimmt zunächst ihren Verlobten ins Visier, der jedoch ein wasserdichtes Alibi zu haben scheint. Conan lässt sich aber nicht so leicht davon überzeugen, dass der Mann unschuldig ist ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment